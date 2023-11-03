هيج الإعلام الجزائري ضد الرياض ..نشطاء سعوديون يطالبون ” bein ” بطرد الدراجي

تعرض المعلق الجزائري حفيظ الدراجي لهجوم حاد من طرف سعوديين عبر حساباتهم على منصة التواصل الإجتماعي “إكس”.

وكتب مواطن سعودي يدعى علي يعقوب عبر حسابه على منصة “إكس”: “اذا كانت الـ bein تحترمنا كسعوديين فيجب عليها عاجلًا غير آجل طرد هذا المعلق فبعيدًا عن همزاته و لمزاته ضد السعودية فقد سبق وأن تسبب بمشاكل مع زملاءه في القناة مثل عصام الشوالي وجواد بدة وبقية زملاءه المغاربة وكذلك الاستاذ المحترم أيمن جادة ومؤخرًا ياسر القحطاني وغيرهم”.

وأضاف نفس المتحدث مخاطبا مسؤولي الـ Bein: “أيتها البنفسجية أنتم تعلمون جيدًا بأن نسبة السعوديين المشتركين معكم كبيرةً جدًا وأعتقد بأنها تتجاوز الـ 60%، فلذلك كل ما نريده هو احترامنا و تقديرنا كإخوة و أبناء عمومة ومجورة وطرد هذا المعلق الذي يهيج الإعلام الجزائري ضد السعودية”.

من جهته وصف حساب نواف الآسيوي الدراجي بـ”المرتزق” وكتب: “كان يقول محرز مستحيل يجي للسعودية وفي الأخير؟ جاء.. كان يقول مستحيل السعودية تستضيف المونديال وفي الأخير؟ أستضافته السعودية لوحدها.. هذا المرتزق يحمل حقدا غير طبيعي تجاه السعودية.. هذا المرتزق فقد مهنيته بسبب حقده علينا”.

ويأتي الهجوم الحاد للسعوديين على المعلق حفيظ الدراجي بسبب تعليقاته المثيرة للجدل حول تنظيم السعودية لمونديال 2034، حيث يروا فيها استفزازا لهم وتنقصيا من قدرات السعودية على إنجاح تنظيم العرس الكروي العالمي.

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