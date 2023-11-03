الداخلة.. تقديم المساعدة لـ288 مرشحا للهجرة غير الشرعية
هبة بريس _ الرباط
علم لدى مصدر عسكري أن عناصر مكلفة بمراقبة الساحل اعترضت، اليوم الجمعة، خلال عمليتين للمساعدة، على التوالي، على بعد 30 كلم شمال، و180 كلم جنوب – غرب الداخلة، قاربين كانا يقلان 288 مرشحا للهجرة غير الشرعية (228 سنغاليا و55 غامبيا، و5 غينيين) في المياه الإقليمية بجنوب المملكة.
وأوضح المصدر ذاته، أن هاذين القاربين كانا قد أبحرا، على التوالي يومي 19 و25 أكتوبر 2023، انطلاقا من السواحل السنغالية، وكانا يعتزمان التوجه إلى جزر الكناري.
وأشار المصدر إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن بينهم 10 نساء ورضيع، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
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ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﺭﻙ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ لن ننكر مجهودات السلطات في التصدي للمعضلة و لكن ما مصير هؤلاء المهاجرين بعد الإجراءات هل تتم إعادتهم لبلدانهم أم إخلاء سبيلهم و السلام عليكم