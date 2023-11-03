أندية البطولة الإحترافية تعزي في وفاة اللاعب أسامة فلوح

أندية وطنية تعزي في وفاة اللاعب أسامة فلوح

2023-11-03 / 18:16
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هبة بريس _ رياضة

حرصت أندية البطولة الإحترافية على تقديم تعازيها في وفاة أسامة فلوح، لاعب الوداد الرياضي، الذي توفي مساء أمس الخميس، بعدما ظل لعدة أيام داخل غرفة العناية المركزة بسبب حادثة سير.

ونشرت أندية البطولة الإحترافية بقسميها الأول والثاني رسائل التعزية عبر صفحاتها الرسمية، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وكتبت الصفحة الرسمية للرجاء الرياضي: “نتقاسم مع عائلة الفقيد وكل مكونات كرة القدم المغربية، صادق مشاعر الألم وإحساس الفقد، مع رجائنا لله عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع شفاعته وأن يغدق عليه شآبيب رحمته”.

وكتب شباب السوالم: “تتقدم أسرة النادي لأفراد عائلة الفقيد بأصدق عبارات التعازي والمواساة القلبية راجين من الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل”.

وحرصت أندية القسم الثاني بدورها على تقديم تعازيها في وفاة اللاعب، حيث كتب الدفاع الحسني الجديدي: “نتقدم بخالص تعازينا الحارة لأفراد أسرة اللاعب وذويه، وكذا أسرة الكرة الوطنية”.

تجدر الإشارة إلى أن أسامة فلوح توفي مساء أمس الخميس عن سن الـ 24، بعدما ظل لعدة أيام داخل غرفة العناية المركزة، بعد تعرضه لحادثة سير مروعة شهر أكتوبر الماضي، حيث أصيب بكسور على مستوى العنق ونزيف في الرأس.

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