بونو يتألق مع الهلال ويخرج بـ “شباك نظيفة” أمام الفتح

هبة بريس _ رياضة

ساهم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو في قيادة فريقه الهلال للفوز على مضيفه الفتح بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي.

وتألق بونو كعادته في مباراة اليوم بعدما قام بـ 4 تصديات، وحافظ على نظافة شباك فريقه طيلة دقائق المباراة.

وسجل أهداف المباراة كل من الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 5 من ضربة جزاء، وناصر الدوسري في الدقيقة 93.

تبقى الإشارة إلى أن ياسين بونو خاض هذا الموسم 10 مباريات مع الهلال في الدوري السعودي، تلقى خلالها 6 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

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