“أحداث السمارة”.. مشروع إرهابي يهدف لإضعاف محددات القوة الإستراتيجية للرباط

2023-11-03 / 18:18
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هبة بريس _ الرباط

في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أسفرت 4 انفجارات وقعت، فجر الأحد الماضي، في مدينة السمارة عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين. وصفت جروح اثنين من المصابين بالخطيرة.

وحول الموضوع.. قال الشرقاوي الروداني، الخبير في الدراسات الجيواستراتيجية والأمنية بالمغرب، أن “منطقة الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء تعرف تنامي الفوضى من خلال وجود قوى محدثة لها دون الدولة، وكذلك تنامي للتنظيمات الجهادية المتطرفة، التي أصبحت تتقاطع مصالحها مع هذه الجماعات المسلحة”.

وأضاف الروداني أن “ما تعيشه المنطقة أصبح يمس الأمن القومي للمملكة المغربية، ما يجعلها في تهديد متواصل و محاولة المس بأمنها واستقرارها، الذي يدخل في إطار مشروع جيوسياسي – إرهابي، يهدف لإضعاف محددات القوة الاستراتيجية للرباط”.

وتابع الخبير، قائلا إن “ما وقع في السمارة، يظهر أن المغرب أصبح مستهدفا أكثر من أي وقت مضى، من خلال محاولة الزج بالمنطقة في أتون الحرب وزعزعة استقرار المنطقة برمتها”.

وحول أهداف الطرف الذي يقف وراء العملية، قال الخبير المغربي، إن “الجماعات المسلحة والمتطرفة يبقى من أهدافها تحقيق غايات سياسية من خلال استخدام العنف والإرهاب، منها تنظيم “الدولة” داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى، الذي ينشط بشكل كبير في منطقة الساحل والصحراء، والذي يرغب في تغيير النظام السياسي في مجموعة من دول غرب أفريقيا”._ يقول الشرقاوي لوكالة سبوتنيك _

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