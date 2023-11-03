بإطلالة الأميرات.. سلمى صلاح الدين تخطف الأنظار في حفل زفافها

القسم الفني: هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية سلمى صلاح الدين مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي صور و مقاطع فيديوهات توثق حدث مهم في حياتها الخاصة، وهو حفل زفافها.

وسحرت الفنانة المغربية الحاضرين بإطلالتها الجميلة، حيث أشاد العديد من أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي،عبر التعاليق بجمالها.

وجدير بالذكر أن سلمى صلاح الدين أعلنت في وقت سابق خطوبتها،وذلك عبر منشور على حسابها بموقع انستقرام.

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