بإطلالة الأميرات.. سلمى صلاح الدين تخطف الأنظار في حفل زفافها

2023-11-03 / 18:00
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القسم الفني: هبة بريس

تقاسمت الفنانة المغربية سلمى صلاح الدين مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي صور و مقاطع فيديوهات توثق حدث مهم في حياتها الخاصة، وهو حفل زفافها.

وسحرت الفنانة المغربية الحاضرين بإطلالتها الجميلة، حيث أشاد العديد من أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي،عبر التعاليق بجمالها.

وجدير بالذكر أن سلمى صلاح الدين أعلنت في وقت سابق خطوبتها،وذلك عبر منشور على حسابها بموقع انستقرام.

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