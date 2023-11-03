النيجر تعلن مغادرة أكثر من 900 جندي فرنسي

2023-11-03 / 17:21
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هبة بريس - وكالات

أعلن جيش النيجر مغادرة 909 جنود فرنسين، الأراضي النيجيرية في اتجاه نجامينا بتشاد وفرنسا، في إطارعملية الانسحاب المتفق عليها.

وأوضح الجيش، في نشرته الأسبوعية اليوم الجمعة، أن هذا الانسحاب شمل ” 47 رحلة جوية و5 قوافل برية”.

وكانت أول قافلة من الجنود الفرنسيين بدأت مغادرة النيجر، يوم 10 أكتوبر، بحراسة قوات نيجيرية، بعد شهرين من المواجهة مع فرنسا، التي كان لها – قبل الانسحاب – أكثر من 1500 جندي في البلد الأفريقي.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في وقت سابق، فسخ جميع الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين النيجر وفرنسا، مطالبًا باريس بسحب قواتها من البلاد.

وأعلنت فرنسا في أعقاب ذلك اعتزامها سحب قواتها من النيجر بحلول نهاية العام الحالي 2023

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