مصرع شخص واصابة آخرين في انفجار ضواحي شفشاون

هبة بريس - شفشاون

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين ، أمس الخميس في انفجار بأحد الآبار الواقعة بدوار بني بوزرة سيدي ميمون بوحمد بالقرب من جماعة السطيحات التابعة إداريا لإقليم شفشاون.

وقالت مصادر محلية، إن الأمر يتعلق بعملية حفر بئر بالدوار المذكور، اعتمدت فيه طرق “بدائية” ما أدى الى حدوث انفجار قوي تسبب في مصرع شخص واصابة آخرين تم نقلهم الى مستشفى سانية الرمل بتطوان لتلقي الاسعافات الضرورية .

وقد تم فتح تحقيق في الموضوع من طرف السلطات المختصة بتعليمات من النيابة العامة لكشف تفاصيل وملابسات الحادثة .

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 7 0