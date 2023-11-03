نادي برشلونة يعزي في وفاة اللاعب أسامة فلوح

حرص نادي برشلونة الإسباني على تعزية مكونات الوداد الرياضي وكرة القدم المغربية، عامة، بعد وفاة اللاعب أسامة فلوح.

وتفاعل الحساب الرسمي لنادي برشلونة على منصة “إكس” مع منشور لنادي الوداد الرياضي بشأن وفاة اللاعب، وعلق عليه بالقول: “خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد أسامة فلوح وأقاربه وذويه وعائلة كرة القدم المغربية قاطبة”.

تبقى الإشارة إلى أن أسامة فلوح، لاعب الوداد الرياضي توفي مساء أمس الخميس بعدما كان قد تعرض لحادثة سير مروعة شهر أكتوبر الماضي، حيث ظل في غيبوبة منذ ذلك الحين.

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