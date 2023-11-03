مباراة الذهاب بين الوداد وصن داونز.. حكم جزائري ضمن طاقم القيادة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن الطاقم التحكيمي لمباراة الوداد الرياضي ضد ماميلودي صن داونز، ضمن ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

ويضم الطاقم التحكيمي للمباراة كلا من السوداني محمود علي إسماعيل كحكم ساحة، بمساعدة مواطنه عبد الله إبراهيم والجيبوتي عبد الرزاق أحمد.

كما تم تعيين الجزائري مصطفى غربال لإدارة تقنية الفيديو المساعد، بمساعدة مواطنه مقران غوراري.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب بين الوداد وصن داونز، ستجرى بعد غد الأحد بداية من السابعة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6