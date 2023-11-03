الدوري التركي: زياش في اللائحة الأساسية أمام قاسم باشا

بات الدولي المغربي حكيم زياش مرشحا للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه غلطة سراي ضد قاسم باشا، المقررة اليوم الجمعة بداية من السادسة مساء، ضمن الجولة 11 من الدوري التركي.

وأضحى زياش جاهزا للمشاركة مع فريقه منذ البداية أمام قاسم باشا، بعدما شارك كبديل في المباراة السابقة ضد ريزا سبور، حيث دخل مع مطلع الجولة الثانية.

وتبقى حظوظ زياش في المشاركة أساسيا أمام قاسم باشا قائمة بقوة، خاصة في ظل المستوى الجيد الذي بصم عليه في مبارياته مع فريقه الجديد منذ انضمامه إليه الصيف الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن حكيم زياش كان قد أصيب خلال مباراة غلطة سراي ضد اسطنبول باشاك شهير يوم 23 شتنبر الماضي، وهو ما أبعده عن 5 مباريات مع فريقه.

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