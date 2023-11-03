إليسا: لبنان لا يريد الحرب
هبة بريس - وكالات
أكّدت النجمة اللبنانية إليسا رفضها دخول بلادها الحرب الدائرة حالياً، حتى لا يعود إلى حقبة ماضية أدّت إلى تدميره.
وغرّدت إليسا من خلال حسابها الرسمي في تطبيق “إكس” وسم (هاتشاغ) “لبنان لا يريد الحرب”.
وأرفقت النجمة اللبنانية تغريدتها بصورة تُظهر الدمار الذي خلّفته الحروب في البلاد، معلّقةً بقولها: “كي لا يتكرر الماضي”.
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8 تعليقات
أليسا هي وزيرة خارجبة لبنان على ما يبدو !
ضروري أليسا لا تريد الحرب ! لأن الحرب سوف تضر بحفلاتها داخل و خارج لبنان !
إذا نشبت الحرب فمن يصفق لرقص أليسا ؟
من يتبع النجوم كمن يؤمن بالسحرة والعراافين. كل الفتن جاءت بسبب النجوم والفنانين والرافصين.هاؤلاء والله لو اشتعلت البلاد لكانو اول الهاربين ولن ينصرو للبلد قضية. الوطن للمواطن الحق. من لا يدافع عن ارضه وعرضه لا شرف له.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
الا لعنة الله على الظالمين
تذكير لا يجوز نشر هذه الصور
انها محقة فيما قالته. لا تريد لبلدها ان ويتورط في حرب بالوكالة او في حرب تدخل في إطار اجندات وحسابات خارجية لين القوى الإقليمية. لقد عانت لبنان اكثر منا عانه بلد آخر في الشرق الاوسط بسبب الصراعات الإقليمية للاسف هذا التقدير للامور هو الذي يغيب عن حماس التي ورطت شعبها في المحرقة الحالية بسبب غياب حس تقدير ميزان القوى والأوضاع الإقليمية.
اليسا واشكالها شاطرين بس يهرولو لمصر للسيسي وللرياض ليقبلو قدم تركي ال الشيخ