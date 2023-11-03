إليسا: لبنان لا يريد الحرب

2023-11-03 / 15:27
8
هبة بريس - وكالات

أكّدت النجمة اللبنانية إليسا رفضها دخول بلادها الحرب الدائرة حالياً، حتى لا يعود إلى حقبة ماضية أدّت إلى تدميره.

وغرّدت إليسا من خلال حسابها الرسمي في تطبيق “إكس” وسم (هاتشاغ) “لبنان لا يريد الحرب”.

وأرفقت النجمة اللبنانية تغريدتها بصورة تُظهر الدمار الذي خلّفته الحروب في البلاد، معلّقةً بقولها: “كي لا يتكرر الماضي”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحراء حبيبتي” .. لطيفة أحرار تكرم الجنود وترصد تضحياتهم من أجل الوطن

الصحراء حبيبتي” .. لطيفة أحرار تكرم الجنود وترصد تضحياتهم…

2023-11-04 / 13:11
Photo of بإطلالة الأميرات.. سلمى صلاح الدين تخطف الأنظار في حفل زفافها

بإطلالة الأميرات.. سلمى صلاح الدين تخطف الأنظار في حفل…

2023-11-03 / 18:00
Photo of الرباط.. الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة في موقع شالة

الرباط.. الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة في موقع شالة

2023-11-03 / 17:43
Photo of جسدت شخصية “متشردة”..هكذا روجت سحر الصديقي لعملها الجديد

جسدت شخصية “متشردة”..هكذا روجت سحر الصديقي لعملها الجديد

2023-11-03 / 16:24
Photo of تضامنا مع أحداث غزة.. لطيفة التونسية تلغي إصدار ألبومها

تضامنا مع أحداث غزة.. لطيفة التونسية تلغي إصدار ألبومها

2023-11-03 / 14:56
Photo of بمشاركة مغربية.. أوبريت “راجعين” يجمع 25 فنانا عربيا للتضامن مع الفلسطينيين

بمشاركة مغربية.. أوبريت “راجعين” يجمع 25 فنانا عربيا للتضامن…

2023-11-03 / 14:17
Photo of “واحة المياه المتجمدة”.. هل يتغلب الحب على مشاكل الحياة؟

“واحة المياه المتجمدة”.. هل يتغلب الحب على مشاكل الحياة؟

2023-11-03 / 13:39
Photo of تامر حسني يوجه رسالة الى طليقته بسمة.. والأخيرة “يارب تحصل معجزة”

تامر حسني يوجه رسالة الى طليقته بسمة.. والأخيرة “يارب…

2023-11-03 / 12:18
Photo of هناء المريني تخطف الأنظار في حفل زفافها

هناء المريني تخطف الأنظار في حفل زفافها

2023-11-03 / 10:57
Photo of موازاة و الترويج لعرضه.. أبطال “أحلام بنات” يخرجون عن صمتهم

موازاة و الترويج لعرضه.. أبطال “أحلام بنات” يخرجون عن…

2023-11-03 / 09:53

‫8 تعليقات

  2. ضروري أليسا لا تريد الحرب ! لأن الحرب سوف تضر بحفلاتها داخل و خارج لبنان !
    إذا نشبت الحرب فمن يصفق لرقص أليسا ؟

    رد

  3. من يتبع النجوم كمن يؤمن بالسحرة والعراافين. كل الفتن جاءت بسبب النجوم والفنانين والرافصين.هاؤلاء والله لو اشتعلت البلاد لكانو اول الهاربين ولن ينصرو للبلد قضية. الوطن للمواطن الحق. من لا يدافع عن ارضه وعرضه لا شرف له.

    رد

  7. انها محقة فيما قالته. لا تريد لبلدها ان ويتورط في حرب بالوكالة او في حرب تدخل في إطار اجندات وحسابات خارجية لين القوى الإقليمية. لقد عانت لبنان اكثر منا عانه بلد آخر في الشرق الاوسط بسبب الصراعات الإقليمية للاسف هذا التقدير للامور هو الذي يغيب عن حماس التي ورطت شعبها في المحرقة الحالية بسبب غياب حس تقدير ميزان القوى والأوضاع الإقليمية.

    رد

  8. اليسا واشكالها شاطرين بس يهرولو لمصر للسيسي وللرياض ليقبلو قدم تركي ال الشيخ

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق