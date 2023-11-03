إليسا: لبنان لا يريد الحرب

هبة بريس - وكالات

أكّدت النجمة اللبنانية إليسا رفضها دخول بلادها الحرب الدائرة حالياً، حتى لا يعود إلى حقبة ماضية أدّت إلى تدميره.

وغرّدت إليسا من خلال حسابها الرسمي في تطبيق “إكس” وسم (هاتشاغ) “لبنان لا يريد الحرب”.

وأرفقت النجمة اللبنانية تغريدتها بصورة تُظهر الدمار الذي خلّفته الحروب في البلاد، معلّقةً بقولها: “كي لا يتكرر الماضي”.

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