لارغيث يرثي أسامة فلوح بكلمات مؤثرة بعد وفاته

نشر الإطار الوطني ناصر لارغيت رسالة مؤثرة ينعي خلالها وفاة أسامة فلوح، لاعب الوداد الرياضي الذي توفي، مساء أمس الخميس، بعدما كان قد تعرض لحادثة سير مروعة شهر أكتوبر الماضي.

وكتب لارغيت في حسابه على “فايسبوك”: “صغيري أسامة.. رحمك الله وفتح لك أبواب الجنة.. كنت من الأوائل الذين التحقوا بالأكاديمية”.

وأضاف: “كنت مثاليا في لطفك وتربيتك والتزامك بالمشروع الذي قدمناه لكم وتفوقت في جوانبه الثلاثة الأساسية المرتبطة بالتربية والتعليم وكرة القدم.. لقد كنت مصدر فخر لنا، وممثلاً جديراً لهذه المؤسسة الكروية”.

تجدر الإشارة إلى أن ناصر لارغيت سبق له أن تولى إدارة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، كما اشتغل كمدير تقني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وشغل المنصب نفسه مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

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