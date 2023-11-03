نصر الله: “طوفان الأقصى” عملية فلسطينية.. وأحدثت زلزالا في الكيا.ن الإسرائيلي

هبة بريس - وكالات

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الجمعة، “دخلنا المعركة في اليوم الثاني من الحرب في غزة” ، لافتا إن عملية طوفان الأقصى كانت بقرار وتنفيذ فلسطيني، وإنها كاملة الشرعية إنسانيا وأخلاقيا ودينيا، وهي معركة فلسطينية ولا علاقة لها بأي ملف إقليمي، مشيدا في الوقت ذاته بتدخل الحوثيين وفصائل عراقية في الحرب بغزة.

وأضاف نصر الله قائلا إن “حزب الله لم يكن يعلم أي شيء عن عملية طوفان الأقصى”، و”لم يزعجنا إخفاء حركة حماس خطة هجوم السابع من أكتوبر”.

وأكد نصر الله أنه الحزب لم يشارك في تخطيط أو تنفيذ عملية طوفان الأقصى وأنه تم إخفاؤها بسرية كاملة، مشيرا إلى أن إيران لا تمارس أي وصاية على الفصائل بالمنطقة أو قادتها.

وشدد على أن العملية، أحدثت زلزالا عسكريا وسياسيا ومعنويا في الكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن النتيجة النهائية بالضرورة هي انتصار غزة وحماس على الاحتلال.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 1 11