أمام حمى الاحتجاجات.. أخنوش يكلف السكوري للقاء النقابات

هبة بريس_ الرباط

علمت هبة بريس من مصادرها، أن رئيس الحكومة عزيز اخنوش كلف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “يونس السكوري”، بعقد لقاء مع النقابات اليوم الجمعة على خلفية الاحتجاجات المتواصلة من قبل نساء ورجال التعليم.

هذا وكان الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم “يوسف علاكوش” قد أكد أمس الخميس في تصريح خص به “هبة بريس”، أنه قنوات التواصل ستتواصل مع الحكومة، يأتي ذلك عقب الاعتصام الانذاري الذي نفذته النقابات التعليمية الأربع أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط تنديدا بما وصفته بانعدام الثقة، واحتجاجا على ما اعتبرته انقلاب الوزارة الوصية على القطاع على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات، داعية مناضليها وعموم الشغيلة التعليمية للالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية.

واتهم علاكوش الوزارة بالانقلاب على الاتفاقات والحلول المشتركة، وأنها أفسدت كل محاولات الإصلاح من خلال قراراتها المتسرعة التي أججت نار الاحتجاجات التي لم يبرد لها بال، حتى تنطفئ الجمرة التي أهانت بها الأستاذ.

وقال علاكوش: “إننا اليوم سنكون ذلك المجهر الذي سيفضح كل الخروقات وكل مكامن الفساد وكل مكامن الضعف في كل برنامج كان سواء تعلق الأمر بالنظام الأساسي الجديد أو برامج أخرى كانت من المسكوت عنها إن وُجدت”.

وأضاف علاكوش، بالقول: ” سنقف حتى يستقيم الوضع وحتى نقطع الطريق على انتهازيي السياسة داخل القطاع، سنكشف كل التلاعبات إن وُجدت، سواء في المال العام أو غيرها، لأن الكلفة المالية المخصصة للتعليم، لايستفيد منها القطاع، لأن هناك أزمة حقيقية وهي أزمة حكامة، حتى إنها لا تصل ( الكلفة المالية) إلى الأستاذ والتلميذ والمدرسة، عدا تحفيزات مقزمة محتشمة، يكون نصيب المؤسسة التعليمية منها عبارة عن مشاريع كارطونية على الورق، حيث لا مرافق صحية ولاحجرات تليق بالأستاذ، فكيف لنا أن نطلع إلى رقمنة المدرسة وهي لا تتوفر لا على ماء ولا كهرباء ….”

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