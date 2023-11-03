نصر الله: “لو بحثنا عن معركة كاملة الشرعية فلن نجد مثل القتال مع ال-صها.ينة”

هبة بريس - وكالات

وجه الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حس نصر الله “التحية لأرواح الشهداء من جميع فصائل المقاومة”، مؤكدا أن معركة طوفان الأقصى أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة.

وأضاف نصر الله أنه “لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة”، مشيرا إلى أن المعركة مع إسرائيل لا غبار عليها على المستويين الأخلاقي والشرعي، على حد قوله.

وشدد نصر الله على أن عملية طوفان الأقصى “قام بها مجاهدو عز الدين القسام وشاركت بها الفصائل المقاومة وكان قرارها وتنفيذها فلسطينيا مئة بالمئة”.

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