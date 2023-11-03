بمشاركة مغربية.. أوبريت “راجعين” يجمع 25 فنانا عربيا للتضامن مع الفلسطينيين

نجلاء مزيان: هبة بريس

تمكن الأوبريت الغنائي “راجعين” التي تم طرحها في ظل ما يحدث في قطاع غزة أن تجمع نحو 25 فنانا عربيا في ملحمة فنية للتضامن مع الفلسطينيين ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب والموسيقى البديلة في العالم العربي من عشر دول مختلفة، هي: المغرب ومصر والأردن وتونس وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين.

وعرف الأوبريت تواجد كل من الفنان المغربي سمول إكس، و6 مغنيين من مصر هم: نجوم الراب عفروتو ومروان بابلو ومروان موسى مع دينا الوديدي ودنيا وائل وأمير عيد، بمشاركة فلسطينية لكل من دانا صلاح وسيف شروف وعصام النجار ووسام قطب وعمر رمال وزين، بجانب فؤاد جريتلي من ليبيا ودافنشي من السودان وفورتيكس من الكويت، إضافة إلى بلطي ونوردو من تونس والثنائي اليانج وراندر من اليمن والسعودية والإماراتية غالية شاكر، وبمشاركة أخرس وسيف بطاينة من الأردن.

ويأتي أوبريت “راجعين”، على خطى أوبريتات وطنية خالدة مثل “الوطن الأكبر” و”صوت الجماهير” و”الحلم العربي”، لكنها تتناول الموضوع بصورة فنية عصرية، تعكس رؤية ومشاعر أجيال جديدة تجاه الصراع، عبر مزج عناصر فنية متنوعة، من الهيب هوب والراب، إلى الإيقاعات العربية والأغاني الشعبية العاطفية.

وسعى الفنانون المشاركين، في صياغة رسالة أمل جماعية، كما أن الأغنية تعتبر نداءً عالمياً من أجل العدالة والتضامن، ودعم النضال والحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني.

ومن المقرر، توجيه جميع أرباح هذا المشروع، لدعم صندوق إغاثة أطفال فلسطين Palestine Children’s Relief Fund، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تقدم خدمات طبية وإنسانية للأطفال والمرضى الفلسطينيين.

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