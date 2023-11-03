“واحة المياه المتجمدة”.. هل يتغلب الحب على مشاكل الحياة؟

2023-11-03 / 13:39
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نجلاء مزيان: هبة بريس

على هامش فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، عرض أمس الخميس الفيلم السينمائي “واحة المياه المتجمدة” لصاحبه محمد رؤوف الصباحي.

وتدور أحداث الفيلم (92 دقيقة) حول “فضيلة”، وهي طبيبة طوارئ تتزوج من “قادر” بعد قصة حب، غير أن العديد من المشاكل تجعلهما يسلكان طريق الطلاق، و بعد هذا القرار، يصاب “قادر” بمرض السرطان لتتجه بعدها الأحداث لمنحى آخر.

ويطغى على هذا الفيلم، الذي تجسد فيه دور البطولة نسرين الراضي بمشاركة أحمد حمود، الكثير من الأحاسيس التي سعى كلاهما إلى إيصالها للمتلقي، خاصة بعد استحالة استمرار العلاقة بينهما نتيجة عدم التواصل أو بالأحرى الفشل في التواصل.

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