المغربي إلياس حجري يفوز بالمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم

هبة بريس

فاز المغربي إلياس حجري بالمرتبة الأولى في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم ضمن نسختها الأولى المنظمة بأستانا، عاصمة كازاخستان.

وتميز القارئ المغربي (39 عاما) أمام 29 متنافسا من جميع أنحاء العالم، خلال هذه المسابقة التي جرت في أجواء من السكينة والتقوى في المسجد الكبير بأستانا، الأكبر بكازاخستان وآسيا الوسطى.

وجرت المسابقة، التي نظمتها الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان بمناسبة العيد الوطني للبلاد (1-2 نونبر)، وهي الأكبر من نوعها في آسيا الوسطى، بحضور السلك الدبلوماسي من الدول الإسلامية المعتمد في أستانا، والسلطات الدينية والمسؤولين المسلمين في البلاد.

وتم بث المسابقة على الهواء مباشرة عبر العديد من وسائل الإعلام بما في ذلك قناة (Munara TV) التلفزيونية التابعة للإدارة الدينية، وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس الديني، حيث حققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور الكازاخستاني.

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