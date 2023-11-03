نشرة خاصة: أمواج عاتية مرتقبة على السواحل الأطلسية

2023-11-03 / 12:55
2
هبة بريس

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن أمواجا عاتية (يتراوح علوها ما بين 4 و6 أمتار) مرتقبة ابتداء من صباح يوم الأحد المقبل على سواحل المحيط الأطلسي بين أصيلة وطرفاية.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة خاصة حول التوقعات البحرية أن أمواجا عاتية من القطاع الشمالي الغربي يتراوح علوها ما بين 4 و6 أمتار لفترات تمتد مابين 15 و 18 ثانية، ستهم السواحل الأطلسية بين مدينتي أصيلة وطرفاية، ابتداء من صباح يوم الأحد المقبل.

وأضاف المصدر نفسه، أن ارتفاع المد سيتراوح بين 2.2 و3.11 أمتار يوم الأحد بين الساعة السابعة و36 دقيقة والثامنة و46 دقيقة صباحا، و ما بين الثامنة و46 دقيقة والتاسعة و46 دقيقة مساء.

وأشار ذات المصدر إلى أنه من المتوقع أيضا تسجيل تحسن تدريجي ابتداء من بعد زوال يوم الاثنين المقبل، مضيفا أن تفاصيل إضافية ستكون موضوع نشارات خاصة مقبلة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “منتدى الزهراء” يبسط مذكرته بين يدي الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة

“منتدى الزهراء” يبسط مذكرته بين يدي الهيئة المكلفة بتعديل…

2023-11-03 / 22:31
Photo of إقليم الحوز..اجتماع حول الاستعدادت للموسم الشتوي

إقليم الحوز..اجتماع حول الاستعدادت للموسم الشتوي

2023-11-03 / 20:55
Photo of توقيف سيدتين بالبيضاء متلبستين بنقل مخدرات على متن “طاكسي”

توقيف سيدتين بالبيضاء متلبستين بنقل مخدرات على متن “طاكسي”

2023-11-03 / 20:07
Photo of بنموسى مقطرا الشمع على الأساتذة … تلاميذ لا يتمكنون من إجراء عملية حسابية بسيطة

بنموسى مقطرا الشمع على الأساتذة … تلاميذ لا يتمكنون…

2023-11-03 / 19:41
Photo of الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع إلى مقترحات “إئتلاف نسائي “

الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع إلى مقترحات “إئتلاف…

2023-11-03 / 19:15
Photo of الشامي يدعو إلى التعاون لتعزيز التنمية المشتركة الأوروبية-الإفريقية

الشامي يدعو إلى التعاون لتعزيز التنمية المشتركة الأوروبية-الإفريقية

2023-11-03 / 18:58
Photo of الداخلة.. تقديم المساعدة لـ288 مرشحا للهجرة غير الشرعية

الداخلة.. تقديم المساعدة لـ288 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-11-03 / 18:39
Photo of خاص.. هذا ما حملته النقابات خلال جلسة الاستماع مع السكوري

خاص.. هذا ما حملته النقابات خلال جلسة الاستماع مع…

2023-11-03 / 17:51
Photo of هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات ومقترحات تحالف ربيع الكرامة

هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات ومقترحات تحالف ربيع…

2023-11-03 / 17:35
Photo of مركز دراسات وطني يستعرض إيجابيات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

مركز دراسات وطني يستعرض إيجابيات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

2023-11-03 / 16:17

‫2 تعليقات

  2. ارجو من جميع الأخوة الابتعاد عن الشواطء خصوصا الصيادة الهوارة وكذلك أصحاب السيلفيات

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق