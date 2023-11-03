الدوري الإفريقي يعزي الوداد الرياضي في وفاة فلوح

الدوري الإفريقي يعزي الوداد الرياضي في وفاة فلوح

2023-11-03 / 12:19
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قامت الصفحة الرسمية للدوري الإفريقي، بتعزية أسرة الوداد الرياضي، في وفاة أسامة فلوح، بعدما قضى ما يقرب من ثلاثة أسابيع في العناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير خطير.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسابقة الإفريقية الجديدة، تعزية عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها:” قلوبنا وصلواتنا مع عائلة وأصدقاء لاعب الوداد أسامة فلوح الذي وافته المنية اليوم. قد ترقد روحه في سلام“.

وخلفت وفاة اللاعب الودادي صاحب 24 سنة، صدمة لدى الجماهير المغربية وخاصة الودادية، أمس الخميس، حيث نعى عشرات اللاعبين والمسؤولين الرياضيين والفنانين فلوح بكلمات مؤثرة.

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