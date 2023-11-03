‎الأهلي المصري يعزي الوداد الرياضي في وفاة أسامة فلوح

‎الأهلي المصري يعزي الوداد الرياضي في وفاة أسامة فلوح

2023-11-03 / 11:58
0

تقدم نادي الأهلي المصري بالتعازي إلى الوداد الرياضي في وفاة لاعبه أسامه فلوح بعد تعرضه لحادث سير.

ونشر الأهلي عبر حسابه:“محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى ”مجلس إدارة نادي الوداد المغربي وجماهيره في وفاة اللاعب أسامة فلوح”، الذي وافته المنية.. داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تأهيل ملعبي وجدة وبركان لإستضافة مباريات دولية للمنتخبات الإفريقية

تأهيل ملعبي وجدة وبركان لإستضافة مباريات دولية للمنتخبات الإفريقية

2023-11-02 / 23:05
Photo of تعرض لحادثة سير .. وفاة لاعب الوداد الرياضي أسامة فلوح

تعرض لحادثة سير .. وفاة لاعب الوداد الرياضي أسامة…

2023-11-02 / 22:17
Photo of منتخبات أفريقية تختار المغرب لاستضافة مبارياتها في تصفيات المونديال

منتخبات أفريقية تختار المغرب لاستضافة مبارياتها في تصفيات المونديال

2023-11-02 / 20:53
Photo of بوفتيني يسجل ويتفوق على رحيمي في الدوري الإماراتي (فيديو)

بوفتيني يسجل ويتفوق على رحيمي في الدوري الإماراتي (فيديو)

2023-11-02 / 18:51
Photo of الأطفال يموتون كل يوم”.. أنس جابر تنهار باكية في “مقابلة فوز”

الأطفال يموتون كل يوم”.. أنس جابر تنهار باكية في…

2023-11-02 / 18:10
Photo of صحافي في “فرانس فوتبول” يعترف بظلم ياسين بونو في جائزة “ياشين”

صحافي في “فرانس فوتبول” يعترف بظلم ياسين بونو في…

2023-11-02 / 16:51
Photo of الرجاء الرياضي يعاقب سبول ويبعده عن الفريق الأول

الرجاء الرياضي يعاقب سبول ويبعده عن الفريق الأول

2023-11-02 / 16:22
Photo of إرتفاع أسهم عادل رمزي بعد وصول الوداد الرياضي لنهائي الدوري الأفريقي

إرتفاع أسهم عادل رمزي بعد وصول الوداد الرياضي لنهائي…

2023-11-02 / 15:38
Photo of تارودانت تحتضن بطولة المغرب للدراجات الجبلية

تارودانت تحتضن بطولة المغرب للدراجات الجبلية

2023-11-02 / 13:36
Photo of رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية يجر مزراوي للقضاء بسبب دعمه لفلسطين

رئيس الجمعية الألمانية-الإسرائيلية يجر مزراوي للقضاء بسبب دعمه لفلسطين

2023-11-02 / 12:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق