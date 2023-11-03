‎الأهلي المصري يعزي الوداد الرياضي في وفاة أسامة فلوح

تقدم نادي الأهلي المصري بالتعازي إلى الوداد الرياضي في وفاة لاعبه أسامه فلوح بعد تعرضه لحادث سير.

ونشر الأهلي عبر حسابه:“محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى ”مجلس إدارة نادي الوداد المغربي وجماهيره في وفاة اللاعب أسامة فلوح”، الذي وافته المنية.. داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

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