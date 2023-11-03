رسميا.. منح الأطفال “اليتامى” ضحايا الزلزال 1250 درهما شهريا

2023-11-03 / 11:55
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هبة بريس

صادق مجلس النواب، يومه الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، في جلسة تشريعية ترأسها رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، بحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

ويندرج مشروع القانون المصوت عليه، في إطار التعليمات الملكية السامية من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز يوم 8 شتنبر 2023.

ويحدد النص القانوني السالف الذكر، شروط منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، كما تم حصر وإعداد قائمات الأطفال المستفيدين، حيث ستناط بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين مهمة السهر على التطبيق السريع والأمثل لمقتضيات هذا القانون.

وبموجب هذا القانون سيستفيد الأطفال الضحايا من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة والمتمثل في إعانة إجمالية بمبلغ شهري حدد في 1250 درهم، ومجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، وتخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السككي.

كما تتيح مواد القانون للأطفال الضحايا دعما ماليا عند كل دخول مدرسي وإعانة مالية بمناسبة عيد الأضحى لكل عائلة، إلى جانب الأسبقية في الالتحاق بمؤسسات التعليم والتكوين، وفي الحصول على المنح الدراسية والأسبقية لولوج المناصب العمومية بإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

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