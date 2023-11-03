علاكوش لهبة بريس: سنقطع الطريق على انتهازيي السياسة داخل قطاع التعليم ” فيديو”

هبة بريس_ الرباط

في تصريح جريء حصري أدلى به الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم ل” هبة بريس”، أكد “يوسف علاكوش” على أن النقابات هي شريك حقيقي وهي صوت تبحث عن الحلول ولا تسعى إلى الاحتجاج، لكن حينما لا تلتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتزاماتها وتعهداتها عبر قرارات انفرادية تهدف إلى هدم الأحلام والطموحات، فتلك اللحظة لا يمكن للنقابات أن تكون ذاك السند التي تتكئ عليه الوزارة لتمرير قراراتها.

واتهم علاكوش الوزارة بالانقلاب على الاتفاقات والحلول المشتركة، وأنها أفسدت كل محاولات الإصلاح من خلال قراراتها المتسرعة التي أججت نار الاحتجاجات التي لم يبرد لها بال، حتى تنطفئ الجمرة التي أهانت بها الأستاذ.

وقال علاكوش: “إننا اليوم سنكون ذلك المجهر الذي سيفضح كل الخروقات وكل مكامن الفساد وكل مكامن الضعف في كل برنامج كان سواء تعلق الأمر بالنظام الأساسي الجديد أو برامج أخرى كانت من المسكوت عنها إن وُجدت”.

وأضاف علاكوش، بالقول: ” سنقف حتى يستقيم الوضع وحتى نقطع الطريق على انتهازيي السياسة داخل القطاع، سنكشف كل التلاعبات إن وُجدت، سواء في المال العام أو غيرها، لأن الكلفة المالية المخصصة للتعليم، لايستفيد منها القطاع، لأن هناك أزمة حقيقية وهي أزمة حكامة، حتى إنها لا تصل ( الكلفة المالية) إلى الأستاذ والتلميذ والمدرسة، عدا تحفيزات مقزمة محتشمة، يكون نصيب المؤسسة التعليمية منها عبارة عن مشاريع كارطونية على الورق، حيث لا مرافق صحية ولاحجرات تليق بالأستاذ، فكيف لنا أن نطلع إلى رقمنة المدرسة وهي لا تتوفر لا على ماء ولا كهرباء ….”

يأتي هذا اللقاء الاعلامي عقب الاعتصام الانذاري الذي نفذته النقابات التعليمية الأربع أمس الخميس أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط تنديدا بما وصفته بانعدام الثقة، واحتجاجا على ما اعتبرته انقلاب الوزارة الوصية على القطاع على المنهجية التشاركية، وعلى الإخلال بالاتفاقات، داعية مناضليها وعموم الشغيلة التعليمية للالتفاف حول النقابات التعليمية، والاستمرار في التعبئة لمواجهة مختلف التطورات التي تعرفها الساحة التعليمية.

تفاصيل أخرى حول هذا اللقاء ضمن الفيديو التالي:

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0