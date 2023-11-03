الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من تأدية صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

2023-11-03 / 11:21
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هبة بريس _ وكالات 

أكدت وسائل إعلام دولية بأن الجيش الإسرائيلي قام بمنع عدد كبير من المصلين من الاقتراب من محيط المسجد الأقصى لتأدية صلاة الجمعة، حيث سمح فقط لبعض من كبار السن بالولوج.

و أوضحت ذات المصادر أن الجيش الإسرائيلي وضع حواجزا في الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى و قام بمنع المصلين الفلسطينيين من الاقتراب من المسجد.

كما أكد مراسلو تلك المنصات الإعلامية بأن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين المتوجهين للمسجد الأقصى وخاصة بحي وادي الجوز.

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