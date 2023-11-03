الجامعة تؤهل ملاعب جديدة لدى الكاف لاحتضان المنافسات الدولية
هبة بريس ـ رياضة
نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تأهيل عدد من الملاعب لدى الاتحاد الأفريقي للعبة حيث باتت مؤهلة لاحتضان أي مقابلة تجرى تحت رعاية الكاف و الفيفا.
و أصبح المغرب من البلدان القارية الأولى من حيث عدد الملاعب المؤهلة و الحاصلة على ترخيص رسمي لاحتضان مباريات المنافسات القارية و الدولية.
فبالإضافة للملاعب الكبرى المؤهلة منذ سنوات، كملاعب الدار البيضاء و مراكش و اكادير و طنجة و الرباط و فاس، قامت الجامعة كذلك بتأهيل ملاعب العبدي بالجديدة و الملعب البلدي ببركان و المركب الشرفي بوجدة.
هذا و تقرر أن تحتضن الملاعب السالفة الذكر و خاصة التي تم تأهيلها حديثا عددا من المقابلات الخاصة بالمنتخبات الإفريقية ضمن تصفيات كأس العالم القادمة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
4 تعليقات
وجدة فهمناها حيت فيها الملعب الشرفي وهو من بين أجود الملاعب في المغرب حيث صمم بناءه على أساس أنه يمكن بناء طابقا ٱخرا فوقه وهو مبني بمواصفات عالمية وخير دليل هو قبول الكاف لإحتضانه منافسات قارية ،لكن فضلوا انهم يضيعوا لفلوس في بناء ملعب ٱخر قرب مدينة وجدة وبمبلغ خيالي ومع كل هذا فلم يتم إدراج هذا الملعب في قائمة الملاعب التي ستحتضن منافسات كأس العالم إن شاء اللّه بل فضّلوا إقصاء الملعب الشرفي والملعب المزعم بناءه وبالتالي ضيعوا فرصة إعادة ترميم الملعب الشرفي وتم تضييع مبلغ خيالي فلهوا وريح زيادة عن ذلك بالله عليكم هل الملعب البلدي ببركان قادر على إحتضان المنافسات القارية ؟؟أصلا كلمة بلدي يعني ليس له مواصفات الكاف والفيفا وصنفوه مع الملعب الشرفي اللي عندو تاريخ وبنية تحتية صحيحة واللي تخليه ينافس جميع الملاعب الموجودة في الرباط والدارالبيضاء وٱݣادير ومراكش وطنجة وفاس.هنا تعرف شكون وراء إدراج الملعب البلدي لبركان الغير مؤهل بتاتا من أجل إحتضان أي منافسة دولية والفاهم يفهم المهم بركان خاصها تكون حاضرة واخا فيها غي مصباح واحد شاعل وجاردينيي واحد يسقي التيران بمخروط المياه هههههه
وجدة فهمناها حيت فيها الملعب الشرفي وهو من بين أجود الملاعب في المغرب حيث صمم بناءه على أساس أنه يمكن بناء طابق ٱخرا فوقه وهو مبني بمواصفات عالمية وخير دليل هو قبول الكاف لإحتضانه منافسات قارية ،لكن فضلوا أنهم يقومون ببناء ملعب ٱخر قرب مدينة وجدة وبمبلغ خيالي ومع كل هذا فلم يتم إدراج هذا الملعب في قائمة الملاعب التي ستحتضن منافسات كأس العالم إن شاء اللّه بل فضّلوا إقصاء الملعب الشرفي والملعب المزعم بناءه وبالتالي ضيعوا فرصة إعادة ترميم الملعب الشرفي وتم تضييع مبلغ خيالي فلهوا وريح زيادة عن ذلك بالله عليكم هل الملعب البلدي ببركان قادر على إحتضان المنافسات القارية ؟؟أصلا كلمة بلدي يعني ليس له مواصفات عالمية بل مجرد ملعب للقرب لا أقل ولا أكثر و مع ذلك شي وحدين حطوه جانبا لجنب مع الملعب الشرفي اللي عندو تاريخ وبنية تحتية صحيحة واللي تخليه ينافس جميع الملاعب الموجودة في الرباط والدارالبيضاء وٱݣادير ومراكش وطنجة وفاس.هنا تعرف شكون وراء إدراج الملعب البلدي لبركان الغير مؤهل بتاتا من أجل إحتضان أي منافسة دولية والفاهم يفهم المهم بركان خاصها تكون حاضرة واخا فيها غي مصباح واحد شاعل وجاردينيي واحد يسقي التيران بمخروط مياه هههههه
في وجدة نريد فريق افريقي يستقبل الجزائر من اجل هزمه ….و تشوبهه
سير على الله؛ نجوع ونشقى من أجل كرة القدم وجامعتها؛ واسي لقجع واسي أخنوش المغاربة يبحثون عن تأمين قوتهم اليومي ولا تهمهم ملاعبكم ولا وطموحاتكم العنترية؛ قتلتونا بالغلا فكلشي الله ياخذ فيكم الحق