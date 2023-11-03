يهم الطلبة.. صرف المنح انطلق و الأربعاء آخر أجل لطلبات المنح الاحتياطية

2023-11-03 / 11:11
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في صرف المنح الخاصة بطلبة المؤسسات الجامعية و مدارس التعليم العالي بداية من هذا الأسبوع.

و همت عملية صرف المنحة الأولى للطلبة حوالي 145 ألف طالبة و طالب من مختلف ربوع المملكة، حيث تقرر أن يصرف الشطر الأول من المنحة الطلابية مبكرا هذا العام.

هذا و أعلنت الوزارة السالفة الذكر على أن آخر أجل لتلقي طلبات المنح الاحتياطية بالنسبة للطلبة الذين تم إفراغهم في النظام الجديد بسبب التكرار في السنة الأولى أو الطلبة الذين غيروا الشعبة في سلك الإجازة هو يوم الأربعاء المقبل.

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