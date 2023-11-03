تنسيقية أساتذة التعاقد: “إذا كانت سنة بيضاء فالوزارة من تتحمل المسؤولية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في حوار مطول تنشره هبة بريس لاحقا، أكد عثمان الرحموني عضو لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة و أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن الأشكال النضالية مستمرة و سيتم تصعيدها مستقبلا مادامت الوزارة الوصية تتعامل بلامبالة و تجاهل مع الملف المطلبي.

و في هذا الصدد، أوضح ممثل تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأن النظام الأساسي الجديد للتعليم يتضمن الكثير من الملاحظات و النقاط التي تقوض كل المكتسبات و تعيد النقاش لنقطة الصفر.

و أضاف ذات المتحدث بأن الاضرابات الحالية شهدت نسب مشاركة كبيرة و قد شلت القطاع تقريبا، خاصة بعد اتحاد كافة التنسيقيات و كذا الأطر التعليمية، و سيستمر النضال حتى تحقيق المطالب.

و في سؤال يتعلق بتداعيات هاته الاضرابات و احتمالية السنة البيضاء للتلاميذ، أكد ممثل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأن الوزارة هي من تتحمل كامل المسؤولية في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

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