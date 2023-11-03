تنسيقية أساتذة التعاقد: “إذا كانت سنة بيضاء فالوزارة من تتحمل المسؤولية”

2023-11-03 / 12:40
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في حوار مطول تنشره هبة بريس لاحقا، أكد عثمان الرحموني عضو لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة و أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أن الأشكال النضالية مستمرة و سيتم تصعيدها مستقبلا مادامت الوزارة الوصية تتعامل بلامبالة و تجاهل مع الملف المطلبي.

و في هذا الصدد، أوضح ممثل تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأن النظام الأساسي الجديد للتعليم يتضمن الكثير من الملاحظات و النقاط التي تقوض كل المكتسبات و تعيد النقاش لنقطة الصفر.

و أضاف ذات المتحدث بأن الاضرابات الحالية شهدت نسب مشاركة كبيرة و قد شلت القطاع تقريبا، خاصة بعد اتحاد كافة التنسيقيات و كذا الأطر التعليمية، و سيستمر النضال حتى تحقيق المطالب.

و في سؤال يتعلق بتداعيات هاته الاضرابات و احتمالية السنة البيضاء للتلاميذ، أكد ممثل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأن الوزارة هي من تتحمل كامل المسؤولية في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

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‫11 تعليقات

  1. انتم من ييتحمل مسؤولية تشرد اطفالنا وضياعهم فى التعليم واعطيتهم دروس العناد وعدم الوفاء بالعقود المتغق عليها ،الى متى

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  2. و الله من الاحسن ان يبيع الانسان القزبور و البقدنوس و النعناع على ان يكون استاذا في هذا البلد. لا حكومة تقدره و لا مجتمع يقدر مجهوداته.

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  5. الكل يتحمل المسؤولية الوزارة والتلميذ الصامت أو لربما الراضي عن الوضع وأباء التلاميذ الصامتون وبدرجة أقل ربما المظلموم الأستاذ تنبيه انا لست أستاذ

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  7. لا أنصح أحد بالتوجه إلى التدريس إذا استثنائينا ما يقع آلان فإن هذه المهنة كلها متاعب وخصوصا مع التلاميذ الصبيانين والأباء الجاهلون قديما كان يقول للأستاذ يلا دار شي حاجة ضربوا الان أصبح التلميذ يحد البصر في الاستاذ والباء فرح لذالك

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  8. مهنة الأستاذ ليست بمهنة جيدة في كل النواحي
    على سبيل المثال قل ما تجد أستاذ سخي ولديه سيارة جميلة ومنزل جميل قليل على الطرف الآخر مثلل الطبيب تجد له قيمة وسيارة جميلة ومنزل تبارك الله وكريم مع الذين يأتون له بالقهوة أو كدا

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  9. عن اي مجهود تتحدت جلكم تراه في المدرسة العمومية نائم او غائب و بالمدرسة الخصوصية يصبح مجتهد و انساني .التعليم ذهب في خبر كان معكم

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  10. اذا كانت سنة بيضاء فالأساتذة كذالك يتحملون المسؤولية. مجتمع الانكار و تحميل المسؤولية للٱخر.

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