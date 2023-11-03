الجيش الإسرائيلي: “حما.س تنظيم عسكري قوي”
قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، آنا أوكولوفا، اليوم الجمعة، إن حركة حماس الفلسطينية، التي أطلقت أكثر من 8000 صاروخ على إسرائيل في ثلاثة أسابيع، لا تزال تمتلك قدرات صاروخية وتمتلك أيضًا ترسانة أسلحة كبيرة جدًا.
وقالت أوكولوفا في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “نحن نعلم أن إمكانات حماس الصاروخية لا تزال موجودة. وفي إسرائيل، تنطلق صفارات الإنذار من الغارات الجوية كل يوم. وبالإضافة إلى عمليات الإطلاق في المناطق الجنوبية من إسرائيل، يتم إطلاق رشقات قوية مرة أو مرتين على الأقل يوميًا في الجزء الأوسط من إسرائيل”.
ووفقا لها، فإن حماس عبارة عن هيكل عسكري قوي ومدرب جيدا ولديه ترسانة ضخمة تشمل من بين أمور أخرى، أنواعا مختلفة من الأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات.
وشددت أوكولوفا على، أن “هؤلاء مسلحون مدربون تدريباً جيداً (قوات حماس) وكانوا يستعدون لسنوات عديدة”.
11 تعليقات
حماس ليسوا جماعات مسلحة ولا إرهابية ولكنهم مجاهدين فى سبيل الله ثم وطنهم ..حملوا السلاح نيابة عن كل مسلم للدفاع عن فلسطين..
متضامنون مع اخواننا في غزة. دمائهم لن تكون هدرا فهي غالية. ان شاء الله النصر قريب ..
نعيش في أسوأ عصر في التاريخ نحن وسط أقذر مجموعة بشرية وجدت على الاطلاق تقتل الأطفال والشيوخ والنساء الحوامل..
تحرير الأقصى على يد مقاومين فلسطينين الأحرار فهم رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تبديلا..
أللهم انصر اخواننا في فلسطين يارب العالمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا..
قضية فلسطين قضية اسلامية ووحدة العالم…
اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم ثبتهم وكن معينا لهم وامددهم بجنود من عندك يارب ..
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم أيدهم بنصرك..
الحمد لله اعتراف من العدو بالهزيمة..
اللهم احفظ الفلسطينيين يآرب العالمين..
إلى ندى:لم اكلفه كي ينوب عني. حماس أخطر على المسلم السني من اسرائيل لأنها متحالفة مع من يعادي ويشتم ويسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ماورد في التقرير عن قوة حماس ويتحمس له القطيع فهو تكتيك للاستمرار في تدمير غزة بحجة قوة حماس. اعطا الله المكلخين