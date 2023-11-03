الجيش الإسرائيلي: “حما.س تنظيم عسكري قوي”

هبة بريس - وكالات

قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، آنا أوكولوفا، اليوم الجمعة، إن حركة حماس الفلسطينية، التي أطلقت أكثر من 8000 صاروخ على إسرائيل في ثلاثة أسابيع، لا تزال تمتلك قدرات صاروخية وتمتلك أيضًا ترسانة أسلحة كبيرة جدًا.

وقالت أوكولوفا في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، “نحن نعلم أن إمكانات حماس الصاروخية لا تزال موجودة. وفي إسرائيل، تنطلق صفارات الإنذار من الغارات الجوية كل يوم. وبالإضافة إلى عمليات الإطلاق في المناطق الجنوبية من إسرائيل، يتم إطلاق رشقات قوية مرة أو مرتين على الأقل يوميًا في الجزء الأوسط من إسرائيل”.

ووفقا لها، فإن حماس عبارة عن هيكل عسكري قوي ومدرب جيدا ولديه ترسانة ضخمة تشمل من بين أمور أخرى، أنواعا مختلفة من الأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات.

وشددت أوكولوفا على، أن “هؤلاء مسلحون مدربون تدريباً جيداً (قوات حماس) وكانوا يستعدون لسنوات عديدة”.

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