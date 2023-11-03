حتى متم أكتوبر.. بيع أزيد من 130 ألف سيارة جديدة بالمغرب

هبة بريس

أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 130.214 وحدة خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة، بانخفاض نسبته 2,83 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضحت الجمعية، في الإحصائيات الشهرية الصادرة عنها حول سوق السيارات المغربي، أنه حسب الصنف، عرف عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص تراجعا بنسبة 1,33 في المائة، ليبلغ 117.410 وحدة، بينما بلغ العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة 12.804 وحدة (ناقص 14,7 في المائة).

وأورد المصدر ذاته، أن علامة “داسيا” هيمنت على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 23,35 في المائة، أي ما يعادل 27.416 وحدة مباعة عند متم أكتوبر 2023، متبوعة بعلامة “رونو” التي باعت 18.810 وحدة (أي 16,02 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة “هيونداي” (12.686 وحدة وبنسبة 10,80 في المائة من حصة السوق).

وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، حققت علامة “رونو” مبيعات بلغت 2949 وحدة (أي 23,03 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “دونغ فينغ سوكون” (DFSK) التي باعت 1962 سيارة (أي 15,32 في المائة من حصة السوق) وعلامة “فورد” بما مجموعه 1655 وحدة (أي 12,93 في المائة من حصة السوق).

وفي صنف السيارات الفاخرة، رفعت علامة “أودي” حجم مبيعاتها بنسبة 13 في المائة إلى 3599 سيارة لتصل إلى 3,07 في المائة من حصة السوق، متقدمة بذلك على علامة “بي إم دبليو” (2782 وحدة و2,37 في المائة من حصة السوق)، تليهما “مرسيدس” (2147 وحدة و1,83 في المائة من حصة السوق).

ومن جهتها، باعت علامة “بورش” 351 وحدة، بزيادة نسبتها 28,1 في المائة، بينما تراجعت مبيعات علامة “جاغوار” بنسبة 14,66 في المائة إلى 99 سيارة.

وخلال شهر أكتوبر فقط، أشارت الجمعية إلى تسجيل انخفاض في المبيعات الإجمالية بنسبة 2,22 في المائة لتبلغ 12.805 وحدة. وفي التفاصيل، سجل صنفا السيارات الخاصة والسيارات النفعية الخفيفة انخفاضا نسبته على التوالي 0,08 في المائة إلى 11.286 وحدة و16,49 في المائة إلى 1.519 وحدة.

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