أردوغان: غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية.. ولاشيء يبرر هذه الوحشية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في قطاع غزة”، معتبرا أنه “لا يوجد مصطلح يمكن أن يشرح الوحشية التي تحدث هناك”.
وفي كلمة له في القمة العاشرة لرؤساء دول منظمة الدول التركية، والتي تعقد تحت شعار “توقيت تركي”، شدد أردوغان على أن “فلسطين تشهد مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل، وغزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما”، لافتا إلى أنه “لا يوجد أي شيء يبرر هذه الوحشية”.
وأعلن “أننا أرسلنا 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن، وسنواصل إرسال المزيد”.
وأكد أن “أولويتنا وقف إطلاق النار الشامل في غزة، وجهودنا مستمرة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي”، معتبرا أن “تحرُكنا الموحد كعالم تركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار أولا والسلام الدائم لاحقا”.
وأضاف: “نعمل على آليات جديدة لحل الصراع في الشرق الأوسط تضمن أمن الجميع، بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود”.
10 تعليقات
يجب إيقاف الحرب على غزة ..
الله ينصركم ويعزكم في الدنيا والآخرة يا أهل تركيا حكاما وقادة وشعبا في دفاعكم على القضية الفلسطينية العادلة..
بارك الله في رجال صدقوا فيما عاهدوا الله عليه اللهم انصر المسلمين في غزة وفلسطين ومشارق الارض ومغاربها..
أخلاق عالية للعظماء وعد الله حق نصركم الله نصرا عزيزا يامن ترفعون راية الإسلام والمسلمين ومنكم نرفع رؤوسنا ..
اللهم انصرهم واجعل نصرهم قريب واحميهم بجنودك التي لا نراها وارفع رايتهم..
اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكن معهم يارب العالمين..
اللهم إِني استودعك غزة أهلها سماءها وأرضها رجالها ونسائها أطفالها وشبابها وكل شبر في فلسطين..
دام لكم النصر والتوفيق وبارك الله في خطاكم وسدد رميكم. تحياتنا الخالصة لكم على مجهوذاتكم وعلى خالص اهتمامكم بالقضية الفلسطينية..
اللهم أعز الإسلام والمسلمين أجمعين يارب العالمين..
اللهم سخر لهم جنود السماء والأرض وانصرهم بحق عظمتك يا كريم يا رب أنصر الاسلام والمسلمين ..