انتحل صفة “مقدم”.. شخص يقتحم منزل مسنة ويسرق أموالها “فيديو”

2023-11-03 / 09:11
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هبة بريس - البيضاء

شهدت منطقة “دوار مزاب أهل الغلام” بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، واقعة سرقة مؤسفة.

وحسب تصريح الضحية لـ”هبة بريس”، فقد اقتحم اللص منزل الأخيرة زوال أمس الخميس، منتحلا صفة عون سلطة “مقدم”، قبل أن يعمد إلى سرقة مجوهراتها ومبلغ مالي يقدر بـ4000 درهما.

وأضافت الضحية أنها لم تستطع منع اللص، لكبر سنها وصدمتها وخوفها من ردة فعله، مضيفة أنها تعيش وحدها بمنزلها ولم يسبق لأحد الهجوم عليها.

وفور وقوع الحادثة، توجهت الضحية وبعض أقاربها و جيرانها الى المصالح المعنية للحضور والقيام بالمتعين، لافتين أنهم ينتظرون الى حدود الساعة تحرك الأمن لإيقاف المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة.

 

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‫8 تعليقات

  8. مسكينة لهذا نتكلم عن الأمن. وهبي يريد إطلاق يد السجناء اللذين يأكلون ويشربون وكأنهم في بيوتهم. ما فاءدة من السجن إن لم يعد تربية السجين؟

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