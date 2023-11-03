طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يبقى الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات وذلك خلال الصباح والليل.
وستكون السماء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بمنطقة طنجة والسايس ووالماس والريف والسهول الشمالية والوسطى وشمال الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية بالريف والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بأقصى جنوب البلاد وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل، وستكون ما بين 13 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بالمملكة.
وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سبارطيل وطرفاية، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان محليا ما بين الرباط وطانطان.
7 تعليقات
اللهم اسقينا الغيث النافع يارب العالمين..
علينا جميعا الحفاظ على الماء لأنه مادة حيوية أساسية..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية..
يجب إقامة صلاة الاستسقاء طلبا للرزق والامطار..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم يارب صبا نافعا..
الماء مادة حيوية أصبحت مع الأسف نادرة، لذا يجب المحافظة عليها واستعمالها بعقلانية والله كريم.