طقس الجمعة.. قطرات مطرية بعدد من مناطق المملكة

2023-11-03 / 09:04
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يبقى الطقس باردا نسبيا فوق المرتفعات وذلك خلال الصباح والليل.

وستكون السماء غائمة مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة بمنطقة طنجة والسايس ووالماس والريف والسهول الشمالية والوسطى وشمال الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية بالريف والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بأقصى جنوب البلاد وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية وقرب السواحل، وستكون ما بين 13 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بالمملكة.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سبارطيل وطرفاية، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان محليا ما بين الرباط وطانطان.

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