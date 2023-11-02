وجدة .. رياح قوية مع تطاير الغبار تغطي المدينة

2023-11-02 / 23:14
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هبة بريس : وجدة

عرفت مدينة وجدة بعد زوال اليوم الخميس 02 نونبر الجاري، هبات رياح قوية مع تطاير الغبار غطت سماء المدينة مكتسية اللون الأحمر، فاصبحت الرؤية شبه منعدمة.

وهذا، فقد أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية، بأن هبات رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة، اليوم الخميس 02 نونبر وبعد غد الجمعة 03 نونبر 2023، بعدد من أقاليم المملكة.

كما أوضحت المديرية كذلك، بأن هبات الرياح القوية مع تطاير الغبار (من 70 إلى 90 كلم/س) مرتقبة بكل تطوان، والحسيمة، والمضيق-الفنيدق، وفحص-أنجرة، وطنجة-أصيلة، وشفشاون، وتاوريرت، ووجدة أنجاد، وجرسيف، وبولمان، وتازة، ودرويش وبركان، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من يوم غد الخميس إلى غاية السادسة صباحا من بعد غد الجمعة.

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