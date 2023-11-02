تعرض لحادثة سير .. وفاة لاعب الوداد الرياضي أسامة فلوح
توفي أسامة فلوح، لاعب الوداد الرياضي، مساء اليوم الخميس، وفقا لما أعلنه محمد طلال، عضو الفريق الأحمر.
وكتب طلال في حسابه على فايسبوك: “ببالغ الأسى والأسف تلقيت في هذه الأثناء نبأ وفاة أسامة فلوح.. عزائي الحار للعائلة وكل مكونات الوداد.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وكان أسامة فلوح قد تعرض لحادثة سير خطيرة شهر أكتوبر الماضي، حيث ظل في وضعية حرجة لعدة أيام قبل أن يسلم الروح إلى بارئها.
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7 تعليقات
الله يرحمو
الله أكبر إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون نرجوا من الله عزوجل ان يغفر له ويتوب عليه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أنا ودادية ارفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون.
كان لعبا في المستوى المطلوب ولكن للاسف الشديد خطفه الموت منا ولكن هذا قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون.
نرفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته إن لله وإن إليه راجعون.