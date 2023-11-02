تعرض لحادثة سير .. وفاة لاعب الوداد الرياضي أسامة فلوح

توفي أسامة فلوح، لاعب الوداد الرياضي، مساء اليوم الخميس، وفقا لما أعلنه محمد طلال، عضو الفريق الأحمر.

وكتب طلال في حسابه على فايسبوك: “ببالغ الأسى والأسف تلقيت في هذه الأثناء نبأ وفاة أسامة فلوح.. عزائي الحار للعائلة وكل مكونات الوداد.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان أسامة فلوح قد تعرض لحادثة سير خطيرة شهر أكتوبر الماضي، حيث ظل في وضعية حرجة لعدة أيام قبل أن يسلم الروح إلى بارئها.

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