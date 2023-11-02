لقجع يكشف تفاصيل الرفع من “ضريبة الخمور” ويؤكد: “الهدف ماشي نفرضو على الناس شنو يديرو”
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تفاصيل الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية.
وأكد لقجع في مداخلته بجلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي انعقدت اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الهدف من هذا الاجراء هو تعبئة موارد إضافية للميزانية العامة.
وتابع الوزير المنتدب مخاطبا النواب “حنا مغنفرضوش على الناس شنو يديرو وشنو لا” ردا منه على دعوة عدد منهم تقييد استهلاك الكحول والسجائر لمخاطرها.
هذا وحسب مشروع قانون 2024، فالضريبة الداخلية على الاستهلاك ستنتقل من 850 درهما إلى 1500 درهما للهكتوليتر من الخمور (الهكتوليتر الواحد يعادل 100 ليتر)، ومن 1150 درهم إلى 2000 درهما للهكتوليتر من الجعة، ومن 18000 درهم إلى 30000 درهم للهكتوليتر من الكحول الصافي، للكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.
كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2014 فرض رسم استيراد بنسبة 40 في المائة على منتجات محتوية علي تبغ أو تبغ مجدد أو نيكوتين أو أبدال تبغ أو أبدال نيكوتين معدة للاستنشاق دون احتراق، أو منتجات أخرى محتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلي الجسم البشري، أو منتجات معدة للاستنشاق دون احتراق، إلى جانب منتجات أخرى.
8 تعليقات
الخمور من الاشياء المحرمة شرعا في بلادنا الاسلامية وتعاطيها يجلب لصاحبها الآثام العظيمة والوعيد بالعذاب يوم القيامة، اضافة الى ما ينفق فيها من الاموال دون فائدة باتثناء متعة بسيطة لا يتجاوز عمرها بضع ساعات وتزول زد على ذلك سمعة الشخص الذي قد يلطخها بتعاطيه للخمر سواء بين اقرانه اواسرته ومجتمعه والملاحظ ان صاحبها قد يدمن عليها وهو لا يفضلها، و تظهر بوادر التدمير للشخص المدمن عليها كلما تقدم في العمر لضعف المناعة عنده وتستحكمه امراض مستعصية لا يفلت منها قد تعجل بأجله. ولذلك فان اتخاذ الجهة المسؤولة لقرار زيادة الضريبة في الخمور هو بمثابة عملية ابعاد هذه المادة الضارة عن الناس بهذا الاجراء الى حين اتاحة المجال لمنعها كليا.يقول ربنا جل شأنه (ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما)وقال ايضا(انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون).
جاهم فاص معندوا مايدير هو لناس إيشربوا مايشربوش ماشغلوش مهم إخلصوا
واه يا بلاد المسلمين.إخواننا في غزة يموتون ونحن بصدد الحوار حول الخمور .لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يعفو علينا وعليكم.على الجميع تجنب كل الموبقات وأعمال الشيطان.اتركوا الخمر لأصحابه.ستحاسبون من قبل ربكم على كل صغيرة وكبيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للتوضيح اللهم آعف وأصلح أحوالنا. المشروبات الكحولية الروحية (المشروبات الشيطانية). فعلا إن كان الإنسان حرا فسيتوقف لا محالة خسران في الدنيا والآخرة اللهم رد بنا ردا جميلا
الدولة معولة على السكايرية لزيادة الميزانية.
الله عزوجل قال في محكم تنزيله ” إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون”
زادو فالانواع اللي كيستهلكوها الطبقة الدنيا ولم يتم رفع ثمن الخمور الباهظة .
تحقق تحماق