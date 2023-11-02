جـ..ـثة ثلاثيني داخل شقة سكنية تستنفر أمن طنجة
هبة بريس _ طنجة
عثر أمس الأربعاء ، على شخص في عقده الثالث جثة هامدة داخل شقة سكنية بمنطقة مسنانة بطنجة .
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم العثور على الجثة ملقاة على الأرض في حالة متقدمة من التحلل من قبل زوجة الهالك بعد عودتها من زيارة أسرتها بمدينة وزان، ليتم اشعار السلطات المحلية والمصالح الأمنية التي حلت بعين المكان .
وقد تم نقل الجثة الى مستودع الاموات لاخضاعها للتشريح الطبي بتغليمات من النيابة العامة المختصة وذلك بغرض تحديد أسباب الوفاة المباشرة .
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5 تعليقات
يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق الشرطة العلمية بأخذ عينة وتشريح جتثها من أجل الوصول إلى مدبر هذه الجريمة البشعة والمؤلمة التي ذهبت صحبتها هذه السيدة، إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم كثرت بكثرة الإجرام والسرقة والنصب والمناكر والفساد والفواحش وحسبنا آلله ونعم الوكيل كأننا في غابة متوحشة.
يجب على السلطات القضائية التحقيق الدقيق وتشديد أقصى عقوبة ممكنة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة لأن هذآ المجرم لم يرحمها وقتلها بهذه الطريقة البشعة والمؤلمة وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك الواسعة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
ربما سكتة قلبية مفاجئة هي من أدت بهذه السيدة طريحة في الأرض ، إن لله وإن إليه راجعون.