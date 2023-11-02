نادية العروسي تقطر الشمع على الفنانين المغاربة ..ألي ناض أ٧نا فنان عالمي

2023-11-02 / 21:28
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هبة بريس _ القسم الفني

هاجمت الفنانة نادية العروسي بعض الفنانين المغاربة الذين يدعون العالمية، واختارت ان تسطر هجومها في تدوينة لها على منصة “إنستغرام”.

وقالت لعروسي: “في حفل افتتاح موسم الرياض، كان هناك فنانون عرب وأتراك وهنديون، وكان هناك أيضا رياضيون عالميون، إلى جانب نانسي عجرم وياسمين صبري وسلمان خان وكريستيانو رونالدو”.

وأضافت: “ما وقع أن الحفل كان درسا لكل من يعتقد أنه عالمي، خصوصا في المغرب”.

وتابعت: “كل من لم يجد ما يفعله يلقب نفسه بفنان عالمي”.

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تعليق واحد

  1. لا اعتقد ان هناك فنانا يتجراء ويطلق علي شخصه فنانا عالميا . بل ان الجمهور هالمتتبعين للفن هم من يسمون الفنان ويمنحونه اللقب الذي يتجاول مع مكانته الفنية. هذه الفنانة تهاجم زملاءها المغاربة وتختقرهم لا لشيء ولكن من اجل ان تحط من قيمتهم.

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