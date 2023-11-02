منتخبات أفريقية تختار المغرب لاستضافة مبارياتها في تصفيات المونديال

اختارت 7 منتخبات أفريقية، الملاعب المغربية، من أجل استضافة مبارياتها، شهر نونبر الحالي، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن ذلك يأتي في إطار تفعيل بنود اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تجمعها بمجموعة من الإتحادات الكروية الأفريقية.

وفيما يلي برنامج وملاعب مباريات المنتخبات الأفريقية التي ستلعب مبارياتها في المغرب :

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