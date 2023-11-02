الحكومة تدرس سن ضريبة ضد أصحاب “روتيني اليومي وقنوات يوتيوب وفايسبوك”

هبة بريس _ الرباط

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، يهدف إلى مواكبة التقدم المتسارع الذي يعرفه الاقتصاد الرقمي لاسيما التجارة الإلكترونية، من خلال سنّ إجراءات ضريبية على القيمة المضافة وفق المعايير الدولية المعمول بها.

وأكد لقجع في مداخلته بجلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي انعقدت اليوم الخميس بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المائة، وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي .

لقجع تحدث خلال ذات اللقاء عن وجود مجموعة من المقاولات التي تحقق أرقام معاملات كبيرة جدا، تصل موارد تصريحاتها إلى 29 مليون درهم، متوقعا مضاعفة هذا الرقم بعشر مرات بعد تطبيق هذا التشريع، ومشددا على أن هذا الاجراء يهدف إلى إصلاح المنظومة الضريبية وليس ضرب القدرة الشرائية” .

وفي التفاصيل يوضح الوزير أن المادة 88، التي تتعلق بـ”المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية”، والتي تُعرّف” الخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية”، كونها “كل خدمة تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة والسلع الأخرى غير المادية”.

ومن المتوقع أن يشمل هذا الإجراء ” الخدمات المقدمة ” عن بعد ويتعلق الأمر بالمؤثرين وصناع المحتوى واصحاب روتيني اليومي

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن عن نية الحكومة تفعيل إجراءات ضريبية بخصوص قنوات “يوتيوب”، مبرزا أن الحكومة ستكشف تفاصيل هذه العملية والأشخاص المعنيين بهذا الإجراء الضريبي خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن “كل نشاط مدر للدخل يجب أن يخضع للمساهمة الضريبية”.

وطالب مغاربة في العديد من المرات بأن تكون هذه الفئة خاضعة للضريبة حالما تحصل على دخول متكررة، أيا كان النشاط الذي تزاوله حسب قدرتها على المساهمة.

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