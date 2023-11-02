الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تجتمع غدا الجمعة
ع اللطيف بركة : هبة بريس
10h00
تواصل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة جلساتها للاستماع والتشاور يوم غد الجمعة 3 نونبر 2023 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط.
يتميز اليوم الثالث من جلسات الاستماع والإنصات باستقبال النسيج الجمعوي لحقوق المرأة والطفل وذلك حسب البرنامج التالي:
10h00
الساعة العاشرة صباحا: تحالف ربيع الكرامة
15h00
الساعة الثالثة زوالا : شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية.
17h00
الساعة الخامسة زوالا : الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة.
هذا ويتابع جلسات الهيئة عدد من وسائل الاعلام ، من أجل إطلاع الرأي العام الوطني بكل أشغالها، غير أن هناك تسجيل نقص التصريحات لاعضاء الهيئة لوسائل الاعلام، من أجل المساهمة في الحد من الاخبار الزائفة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مسودة المدونة .
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