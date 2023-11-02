الجيش الإسرائيلي يعلن “تطويق” مدينة غزة

هبة بريس _ وكالات

أكد رئيس الأركان الإسرائيلية، هرتسي هاليفي، في مقابلة تلفزيونية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي “يحاصر مدينة غزة ويعمق عملياته” هناك، وفق شبكة سي أن أن.

وقال هاليفي: “كان جنودنا يعملون في مدينة غزة خلال الأيام القليلة الماضية، ويحاصرونها من عدة اتجاهات، مما أدى إلى تعميق العملية، وقواتنا موجودة في مناطق مهمة جدا في مدينة غزة”.

من جهتها، قالت حركة حماس إن ” غزة ستكون لعنة على إسرائيل”، وفق ما نقلت فرانس برس.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليته البرية الكاملة في غزة، الجمعة، حيث نقل الدبابات والجرافات والمشاة ووحدات الهندسة القتالية إلى محيط القطاع.

وبينما تطورت العملية البرية حول أكبر تجمع سكاني في غزة ببطء، واصلت إسرائيل قصفها الجوي للقطاع.

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