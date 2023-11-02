الجيش الإسرائيلي يعلن “تطويق” مدينة غزة
هبة بريس _ وكالات
أكد رئيس الأركان الإسرائيلية، هرتسي هاليفي، في مقابلة تلفزيونية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي “يحاصر مدينة غزة ويعمق عملياته” هناك، وفق شبكة سي أن أن.
وقال هاليفي: “كان جنودنا يعملون في مدينة غزة خلال الأيام القليلة الماضية، ويحاصرونها من عدة اتجاهات، مما أدى إلى تعميق العملية، وقواتنا موجودة في مناطق مهمة جدا في مدينة غزة”.
من جهتها، قالت حركة حماس إن ” غزة ستكون لعنة على إسرائيل”، وفق ما نقلت فرانس برس.
وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليته البرية الكاملة في غزة، الجمعة، حيث نقل الدبابات والجرافات والمشاة ووحدات الهندسة القتالية إلى محيط القطاع.
وبينما تطورت العملية البرية حول أكبر تجمع سكاني في غزة ببطء، واصلت إسرائيل قصفها الجوي للقطاع.
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10 تعليقات
انقذوا غزة التي يحاصرها العدو من كل مكان ..
يجب على سوريا والأردن ولبنان أن تفتحا الحدود لشباب الدول العربية من أجل إسعاف المرضى والمصابين..
اللهم نستودعك اخوتنا في غزة يارب ياكريم ياحي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم ان تحفظ شعبها و أرضها وجوها وبحرها ..
الله إنك تعلمُ ولا نَعلم وتقدرُ ولا نَقدر وأنت على كل شئ قدير .نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تنصر اخواننا المسلمين في فلسطين وانت تقوى عزائمهم وتشفي مصابهم وترحم وتتقبل شهدائهم ياارحم الراحمين..
المقاومة الفلسطينية ليست جماعات مسلحة ولا إرهابية ولكنهم مجاهدين فى سبيل الله ثم وطنهم ..حملوا السلاح نيابة عن كل مسلم للدفاع عن الأقصى..
كلنا مسؤولون أمام الله لتركهم وحدهم هم يجاهدون ويستشهدون ونحن نشاهد مثل فلم درامي .حسبي الله ونعم الوكيل..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صبر الشعب الفلسطيني الأعزل المظلوم. ..
يا مُغيثُ أَغِثهم فَقد بَلَغت القُلوبُ الحَناجِر اللهم قُلوبُنا انشَقَت وانفَطرت ولا نَملِكُ مِنْ الأَمرِ شَيء..
﷽ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ..
اللهم برداً وسلاماً علي غزة واهلها .اللهم انصرهم نصراً عزيزاً..