محلل سياسي .. المغرب لم يتقاعس يوما في الدفاع عن الشعب الفلسطيني

2023-11-02 / 20:30
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هبة بريس _ الرباط

أكد المحلل السياسي والباحث الأكاديمي سعيد إدى حسن أن المغرب ، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لم يتقاعس يوما عن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال المحلل السياسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب “لم يتقاعس يوما عن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقله وعاصمتها القدس” حيث يدعم منذ عقود حل الدولتين كحل دائم لهذا النزاع.

وأوضح أن المغرب، و”بالرغم من بعده الجغرافي عن منطقة الصراع إلا أن هناك علاقات وجدانية ودينية وتاريخية قوية تربط المملكة بالقضيه الفلسطينية والشعب الفلسطيني ” مبرزا في هذا الصدد أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس.

وسجل المحلل السياسي أن المملكة المغربية، ومن خلال البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية، ” تدق ناقوس الخطر من أن تفضي الأعمال التصعيدية الإسرائيلية في القطاع إلى نزاع إقليمي قد يأتي على الأخضر واليابس” .
وكان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكد اليوم أن المملكة المغربية، “التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لجنة القدس، تجدد التعبير عن قلقها البالغ واستياءها العميق، في ظل استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة”.

وأكدت الوزارة أنه لا يسع المغرب إلا التعبير عن أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي.

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