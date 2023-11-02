أبو عبيدة : عدد قتلى إسرائيل في غزة أكبر بكثير مما تعلنه-

2023-11-02 / 20:09
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هبة بريس _ وكالات

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، إن عدد القتلى الإسرائيليين في غزة أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو.

وأضاف أبو عبيدة في تسجيل صوتي أن مقاتلي القسام “يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة”.

ومضى قائلا: “دمرنا كتيبة دبابات وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو (الإسرائيلي)”.

وأكد أن “أعداد القتلى الإسرائيليين في غزة أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو”.

وأوضح: “تمكنا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر، دمرنا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر وقتلنا وأصبنا عددا من جنود العدو الصهيوني”، دون تحديد رقم.

وتابع: “نفذنا هجمة مضادة مساء اليوم بمحور شمال غرب مدينة غزة ودمرنا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند”.

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