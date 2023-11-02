المغرب في طريقه الى إقتناء مدرعات قتالية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يستعد المغرب، لاقتناء مدرعات قتالية سويسرية والتي تتوفر دول متقدمة عليها، وذلك من من أجل تقوية إمكانياته العسكرية.

وقال الإعلامي الواموسي “المغرب يبدأ محادثات متقدمة للحصول على مدرعات Mowag Piranha V القتالية فخر الصناعة العسكرية السويسرية، التي تعزز دفاعات جيوش كثير من الدول المتقدمة و المتطورة في العالم”.

ثم أضاف “هذه المدرعة تستخدم كمركبة لنقل المشاة، و بقدرتها على التحول سريعا إلى مدرعة قتالية في الخطوط الأمامية للجبهة جنبا الى جنب مع دبابات القتال الثقيلة، بل و تتفوق على الدبابات بسرعتها و خفة حركتها و قدرتها على المناورة و بتجهيزها بمنظومات التحكم بالأسلحة المتطورة”.

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